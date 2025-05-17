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У США від торнадо загинуло більш ніж 20 людей, тисячі споживачів залишилися без електрики

У США від торнадо загинуло більш ніж 20 людей, тисячі споживачів залишилися без електрики

У США щонайменше 21 людина загинула внаслідок торнадо в кількох штатах на Середньому Заході.

Про це повідомляє Associated Press в суботу, 17 травня, пише Кореспондент.

Зокрема, 14 людей загинули на південному сході штату Кентуккі. А в Міссурі не менше семи загиблих. Місцеві рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках постраждалих.

За свідченнями очевидців торнадо зривали дахи з будинків та вибивали вікна, виривали дерева, обривали лінії електропередач.

Мер Сент-Луїса, одного з найбільших міст Міссурі, повідомила, що постраждали щонайменше п’ять тисяч домогосподарств.

Штормова погода, яка перетворилася на торнадо в кількох штатах, спостерігалася також у Вісконсіні. Там кілька сотень тисяч споживачів залишилися без електрики.

Агентство Телевидения Новости

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