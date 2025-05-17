У Харкові вийшов із ладу єдиний томограф у військовому шпиталі

У Харківському військовому шпиталі вийшов з ладу єдиний комп’ютерний томограф. Через це лікарі не можуть проводити операції пораненим без попереднього обстеження.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook Шпиталь Харків.

Без обстеження на томографі небезпечно проводити операції.

«Тільки на апараті КТ можна побачити наслідки поранення, а виявити інші потенційні загрози здоров’ю. Наприклад – дрібні скалки, внутрішні кровотечі. Комп’ютерна томографія дозволяє досліджувати практично всі органи і тканини тіла, у тому числі кістки – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що томограф працював в режимі 24/7 та без зупинок навіть вночі.

«Катастрофа полягає в тому, що він там був один. Вийшов з ладу не в останню чергу тому, що за місяць він виконував річну норму досліджень. Саме тому, що був там один. Зараз без комп’ютерної томографії важкопораненим і тим, в кого поранення середньої важкості, не можуть робити операції, тому що без комп’ютерної томографії це як наосліп», – додав волонтер Сергій Притула.

За словами Притули, вартість нового томографа становить 30 млн грн. На сьогодні зібрано трохи понад 3,8 млн грн.

Волонтер також звернувся до українських спортсменів, митців та лідерів думок із проханням поширити інформацію про збір серед іноземної аудиторії. Він підкреслив, що йдеться не про військову, а про гуманітарну потребу.

Агентство Телевидения Новости