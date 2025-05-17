У Києві попрощалися з британським сапером, який загинув на Харківщині

17 травня у Києві попрощалися з британським добровольцем Крісом Гарретом, який загинув внаслідок вибуху під час розмінування біля Ізюма. 40-річний ветеран допомагав Україні з 2014 року і працював на деокупованих територіях після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з британським добровольцем і ветераном Крісом Гарретом, відомим під позивним «Свомпі». 40-річний фахівець із розмінування загинув внаслідок вибуху під час обстеження російського мінного поля біля Ізюма на Харківщині.

Гаррет допомагав Україні з 2014 року – займався розмінуванням, навчав військових, брав участь у бойових діях. Після 2022 року працював на деокупованих територіях, зокрема в Бучі та Ірпені. Він був співзасновником гуманітарної організації Prevail Together.

У добровольця залишилися дружина та маленька донька.

Агентство Телевидения Новости