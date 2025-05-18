У Харкові позашляховик та легкове авто не поділили перехрестя

Сьогодні, 18 травня близько 8:30, у Харкові на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів не розминулися автомобілі Nissan X-trail та Chevrolet Cruze.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На місці ДТП працювали медики, проте госпіталізації ніхто з учасників не потребував.

Після встановлення обставин зіткнення патрульні склали на водія Chevrolet протокол за ст. 124 КУпАП за порушення пункту 16.6 правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости