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У Харкові позашляховик та легкове авто не поділили перехрестя
Сьогодні, 18 травня близько 8:30, у Харкові на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів не розминулися автомобілі Nissan X-trail та Chevrolet Cruze.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
На місці ДТП працювали медики, проте госпіталізації ніхто з учасників не потребував.
Після встановлення обставин зіткнення патрульні склали на водія Chevrolet протокол за ст. 124 КУпАП за порушення пункту 16.6 правил дорожнього руху.