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У Харкові чоловік вистрибнув із вікна ТЦК: поліція розслідує самогубство

У Харкові чоловік вистрибнув із вікна ТЦК: поліція розслідує самогубство

12 травня у Харкові чоловік загинув після падіння з вікна третього поверху. Поліція попередньо кваліфікує подію як самогубство, розслідування триває.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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