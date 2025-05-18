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На Харківщині окупанти намагалися прорвати кордон в районі Строївки

На Харківщині окупанти намагалися прорвати кордон в районі Строївки

Минулої доби російські війська безуспішно намагалися просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках. Сили оборони відбили штурми у Вовчанську, біля Богуславки та Загризового.

Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Минулої доби ворог намагався просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську. Без успіхів.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового. Припинено спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки.

Агентство Телевидения Новости

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