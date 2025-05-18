У Харківській області внаслідок обстрілів постраждав чоловік

З 17 по 18 травня під обстрілами перебували Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, артилерію та БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, лінії електромережі.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень цивільний чоловік.

17 травня поліцейські здійснили 19 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 12 кримінальними провадженнями, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости