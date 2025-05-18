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На Харківщині рятувальники загасили пожежу на площі 300 кв. метрів

На Харківщині рятувальники загасили пожежу на площі 300 кв. метрів

Вночі 18 травня в селі Дворічний Кут Харківського району сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До гасіння залучалися рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Солоницівка.

На момент прибуття підрозділів вогнем була охоплена площа близько 300 кв. м. Пожежу вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати.

Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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