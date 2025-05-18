Кількість постраждалих у Куп’янську зросла до трьох

18 травня близько 9:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у Купʼянську. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

55-річний чоловік дістав вибухове поранення. У двох жінок віком 75 та 55 років – гостра реакція на стрес.

У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости