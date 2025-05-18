У Харківському ТЦК відреагували на смерть військовозобов’язаного

Працівники Харківського ТЦК прокоментували інформація про нібито вбивство цивільного, яка з’явилася в Телеграм-каналах. За офіційними даними, чоловік загинув після падіння з вікна третього поверху.

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно із співробітниками Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів.

Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було.

Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій.

Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі.

«Командування і особовий склад ТЦК та СП надає максимальне сприяння проведенню розслідуванню для з’ясування всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости