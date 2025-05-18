Папа Римський Лев XIV зійшов на престол

Сьогодні, 18 травня, новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Він став першим американцем на чолі Святого престолу.

Про це повідомляє Європейська правда.

У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату. На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.

Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси.

У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

“Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу”, – зазначив він.

В ході церемонії Папа отримав символи папства – вовняну накидку на плечі і так званий “перстень рибалки”.

69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Агентство Телевидения Новости