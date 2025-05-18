Другое
Перейти к списку новостей
18.05.2025 20:50
Просмотров: 83

Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на ящику з-під боєприпасів з-під Ізюма

Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на ящику з-під боєприпасів з-під Ізюма

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з новим Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у неділю, 18 травня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Після зустрічі з Папою Римським Левом XIV президент Володимир Зеленський заявив, Україна відкрита до діалогу в будь-якому форматі заради досягнення справедливого миру.

Під час зустрічі з Папою Римським  Володимир Зеленський передав йому особливу ікону – «Божу Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

«Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому», – написав президент.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 