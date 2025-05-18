Зеленський передав Папі Римському ікону, написану на ящику з-під боєприпасів з-під Ізюма

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з новим Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у неділю, 18 травня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Після зустрічі з Папою Римським Левом XIV президент Володимир Зеленський заявив, Україна відкрита до діалогу в будь-якому форматі заради досягнення справедливого миру.

Під час зустрічі з Папою Римським Володимир Зеленський передав йому особливу ікону – «Божу Матір з немовлям», написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

«Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому», – написав президент.

Агентство Телевидения Новости