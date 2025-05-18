У Харкові усунули від виконання обов’язків керівництво РТЦК після загибелі цивільного

Після загибелі цивільного чоловіка на території харківського РТЦК командування призначило службове розслідування. Начальника центру та його заступника усунули від виконання обов’язків на час перевірки.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Схід».

12 травня у на території РТЦК та СП у Харкові загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

Командувачем військ ОК «Схід» призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з’ясування всіх обставин, які цьому передували. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.

Тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. Їх попередній висновок після роботи на місці події слідчо-оперативної групи та експертів – 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Командування оперативного командування «Схід» надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости