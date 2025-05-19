Колишньому президентові США Джозефу Байдену діагностували агресивну форму раку простати. Рак Байдена «характеризується оцінкою Глісона 9» із метастазами в кістки.

Про це повідомили в офісі Байдена в неділю, пише The New York Times.

Оцінка Глісона описує, як виглядає рак простати під мікроскопом; 9 і 10 – найагресивніші показники. Рак має IV стадію, тобто він уже поширився.

«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його контролювати. Президент і його родина обговорюють варіанти лікування з лікарями», – йдеться в заяві.

Байдену, якому 82 роки, залишив посаду в січні. Упродовж свого президентства Байден стикався з питаннями про свій вік і здоров’я, що зрештою змусило його відмовитися від кампанії за переобрання під тиском власної партії.

Експерт із раку простати з Університету Дьюка Джадд Моул, сказав, що чоловіки, у яких рак простати поширився, «можуть прожити п’ять, сім, десять чи більше років».

Президент Трамп, який неодноразово різко критикував Байдена і звинувачував його в більшості проблем країни, був серед тих, хто висловив слова підтримки в неділю ввечері.

«Ми з Меланією засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми передаємо наші найтепліші побажання Джилл і родині, і бажаємо Джо швидкого та успішного одужання», – написав Трамп у соціальних мережах.

Після завершення президентського терміну Байден переважно тримався осторонь, проводячи більшість часу в Делавері та відвідуючи Вашингтон для зустрічей із персоналом, щоб планувати своє життя після президентства. Після того як Трамп минув позначку в 100 днів на посаді, а також напередодні виходу книг про його президентство і кампанію 2024 року, Байден брав участь в інтерв’ю, щоб спростувати твердження про його розумові проблеми.

«Вони помиляються. Немає нічого, що це підтверджує», – сказав Байден.

Він також заявив, що міг би перемогти Трампа, якби не знявся з перегонів.

У лютому 2024 року, коли Байден ще був президентом, його давній лікар оголосив його “придатним до служби” після планового медичного огляду в Національному військовому медичному центрі Волтера Ріда.

Байден і його родина стикалися з численними проблемами зі здоров’ям протягом життя. У 1988 році Байден боровся з двома аневризмами мозку, які загрожували завершити його політичну кар’єру. Його син Бо помер у 2015 році від гліобластоми, агресивної форми раку мозку.

Коли Байдена запитали в січні, незадовго до завершення його терміну, чи вистачило б йому сил служити ще чотири роки, він відповів, що не знає.

“Хтозна? Поки що все добре. Але хто знає, яким я буду в 86 років?», – сказав він в інтерв’ю USA Today.

Агентство Телевидения Новости