У Польщі завершився перший тур президентських виборів: два лідери – Тшасковський і Навроцький

У Польщі триває підрахунок голосів на президентських виборах. За попередніми даними, Рафал Тшасковський лідирує з 31,2% голосів, за ним Кароль Навроцький з 29,7%, третій – Славомір Менцен з 14,9%.

Про це пише ТСН із посиланням на Onet.

Інші кандидати отримали менше ніж 7% голосів, зокрема Гжегож Браун (6,4%) та Шимон Головня (5%).

Результати виборів у Польщі

Згідно з підрахунками деяких виборчих округів компанією Onet, Рафал Тшасковський отримав 31,2 відсотка. Своєю чергою Кароль Навроцький здобув 29,7 відсотка. Цю трійку замикає Славомір Менцен з результатом 14,9 відсотка.

Гжегож Браун отримує 6,4%, Шимон Головня – 5%, Адріан Зандберг – 4,8%, Магдалена Бєят – 4,2%, Кшиштоф Становський – 1,2%, Йоанна Сенишин – 1,1%, Марек Якуб’як – 0,8%, Артур Бартошевич – 0,5%, Мацей Мацяк – 0,2%, Марек Вох – 0,1%.

Раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або Європейського союзу, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.

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