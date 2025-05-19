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РФ запустила по Україні 112 БпЛА, постраждали п’ять областей

РФ запустила по Україні 112 БпЛА, постраждали п’ять областей

У ніч на 19 травня, починаючи з 23:00 18 травня, противник атакував Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 «шахедів» та інших безпілотників на сході, півночі та в центрі країни. 41 збито вогневими засобами ураження, 35 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Агентство Телевидения Новости

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