РФ запустила по Україні 112 БпЛА, постраждали п’ять областей

У ніч на 19 травня, починаючи з 23:00 18 травня, противник атакував Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 «шахедів» та інших безпілотників на сході, півночі та в центрі країни. 41 збито вогневими засобами ураження, 35 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Агентство Телевидения Новости