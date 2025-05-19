Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Під обстрілами окупантів перебували Куп’янський та Чугуївський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію, БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарських підприємств, автомобілі.

У місті Куп’янську внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено 30 будинків, господарчі споруди, гараж. Постраждали цивільний чоловік та дві жінки.

18 травня поліцейські здійснили 86 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 5 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 18 травня з Куп’янського району евакуйовані дві людини.

Агентство Телевидения Новости