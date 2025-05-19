Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 77

Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Під обстрілами окупантів перебували Куп’янський та Чугуївський райони. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію, БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарських підприємств, автомобілі.

У місті Куп’янську внаслідок удару ФАБ-500 пошкоджено 30 будинків, господарчі споруди, гараж. Постраждали цивільний чоловік та дві жінки.

18 травня поліцейські здійснили 86 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 5 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 18 травня з Куп’янського району евакуйовані дві людини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 