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У Чорному морі знищено ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах

У Чорному морі знищено ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах

Співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів у Чорному морі. Ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

Про це повідомили в СБУ.

Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон.

Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вежі.

Нагадаємо, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

Агентство Телевидения Новости

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