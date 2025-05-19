Ветерани підрозділів ГУР «Артан» і Kraken із ампутаціями підкорили Гімалаї

Двоє ветеранів спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» і «Кракен» Іван Тарн та Олександр Дашко, які мають ампутації, підкорили Гімалаї у межах благодійного проєкту Limitless «Без Меж».

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

В експедиції до базового табору «Еверест» на висоті 5280 метрів бійців ГУР супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Поздній. Участь у проєкті стала серйозним викликом для ветеранів.

«Багато хто не вірив у цей проєкт і в мене, бо в мене дуже велика ампутація. Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали, мовляв, туди люди навіть з двома ногами не піднімаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш, не лізь. Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями, вони повинні побачити, що життя після ампутації є», – розповів Олександр Дашко.

Мета проєкту – привернути увагу до проблем бійців, які мають ампутації, та зібрати 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями.

«Фантомний біль – це коли в тебе нема кінцівки, але вона так болить, ніби вона в тебе є. Вона може боліти, може свербіти, і мозку треба якось прийняти. Деякі хлопці мучаться з цим роками», – розповіли ветерани ГУР.

Проєкт Limitless реалізують спільно з реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine.

Агентство Телевидения Новости