У харківській бригаді НГУ пройшли змагання з кросфіту серед поранених та ветеранів

5 Слобожанська бригада НГУ організувала змагання з кросфіту, у яких взяли участь поранені та військові з ампутаціями. Учасники змагалися у п’яти категоріях, виконуючи вправи з вагою тіла та на тренажерах.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У змаганнях взяли участь 85 військовослужбовців та ветеранів війни. Серед них:

4 жінки,30 військовослужбовців з пораненнями,7 військовослужбовців, які мають ампутації.

Всі учасники виконували по дві схеми кросфіту, які були розроблені інструкторами з фізичної підготовки бригади. Учасники змагань виконували вправи як з власною вагою, так і з навантаженням на гребних тренажерах та аеробайках.

Результати змагань з кросфіту у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф»

3 місце:

капітан Роман Самолюк;молодший сержант Олександр Мохов;солдат Вадим Молодан;старший солдат Ярослав Мартиненко;молодший сержант Тетяна Лавриненко;старший солдат Юлія Скряга.

2 місце:

штаб-сержант Ельдар Байрамов;сержант Юлія Ніконова;солдат Дмитро Богатирьов.

1 місце:

старший лейтенант Максим Іванченко;старший сержант Наталія Біда;солдат Олег Казак;солдат Максим Корнієнко.





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