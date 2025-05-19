Окупанти двічі били по енергооб’єкту у Харкові протягом тижня

За сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку рф. Обидва удари сталися у вівторок, ворог застосував БпЛА «Молнія».

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російські дрони влучили по енергооб’єкту в Холодногірському районі. Енергопостачання в місті не переривалося.

Також мер Харкова повідомив, що минулого тижня у місту не було поранених та загиблих.

Повітряні тривоги в Харкові тривали на 46 годин менше, ніж в області.

«Мінус 61% – поки що це нова рекордна різниця», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости