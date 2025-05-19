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Окупанти двічі били по енергооб’єкту у Харкові протягом тижня
За сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку рф. Обидва удари сталися у вівторок, ворог застосував БпЛА «Молнія».
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Російські дрони влучили по енергооб’єкту в Холодногірському районі. Енергопостачання в місті не переривалося.
Також мер Харкова повідомив, що минулого тижня у місту не було поранених та загиблих.
Повітряні тривоги в Харкові тривали на 46 годин менше, ніж в області.
«Мінус 61% – поки що це нова рекордна різниця», – зазначив мер.