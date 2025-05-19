СБУ повідомила про підозру колаборанту з Луганська, який працював на окупантів на Харківщині

Служба безпеки викрила колаборанта у деокупованих районах Харківської області, який добровільно співпрацював з окупаційною владою. 56-річний житель окупованого Луганська до початку російської агресії проти України проживав у Харкові.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У 2014 році зловмисник приєднатися до окупантів та переїхав на територію, яку контролювали бойовики терористичної організації «лнр».

Після захоплення російськими військами частини Харківщини рашисти відправили колаборанта «працювати» на посаді «в.о. начальника відділу природних ресурсів та екології» в окупаційну адміністрацію Куп’янського району.

На цій посаді зловмисник допомагав окупантам готуватися до розграбовування українських природних ресурсів.

За матеріалами слідства, колаборант давав накази підлеглим проводити інвентаризацію земель, надр, водних ресурсів та лісових насаджень, які знаходилися на захопленій території Куп’янщини. Про свою «роботу» ворожий поплічник звітував гауляйтеру Харківщини.

Напередодні контрнаступу у вересні 2022 року фігурант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

За матеріалами Служби безпеки зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування.

Агентство Телевидения Новости