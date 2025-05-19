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Київське «Динамо» достроково стало чемпіоном України

Київське «Динамо» достроково стало чемпіоном України

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зігравши на виїзді внічию з одеським «Чорноморцем» (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське «Динамо» достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України.

Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем’єр-лігу.

Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

Полісся та Кривбас продовжують боротьбу за четверте місце, яке дає право грати у Лізі конференцій, перегравши Зорю та Оболонь відповідно. Карпати, своєю чергою, сенсаційно поступились Колосу.

За даними ФК «Динамо», цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів «біло-сині» ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів – уже незалежної України. Примітно, що за обома показниками динамівці є рекордсменами – ніхто з конкурентів не має стільки чемпіонств, скільки завоювали кияни, ані в СРСР, ані в Україні.

Агентство Телевидения Новости

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