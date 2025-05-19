Передавав у рф дані про перевезення військової техніки на Харківщині: судитимуть залізничника

За даними слідства, помічник машиніста одного з локомотивних депо Харківщини добровільно вирішив допомагати ворогу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Завдяки своєму службовому положенню чоловік мав доступ до інформації щодо маршрутів, якими перевозиться українська військова техніка. Він «зливав» ці дані іншому ворожому агенту-громадянину України, який контактував уже з безпосереднім куратором — представником держави-агресорки.

Фігуранта затримано за місцем мешкання, у ході обшуку у нього було вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом поширення інформації про направлення, переміщення озброєння територією України з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Златопільському міськрайонному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости