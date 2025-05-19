У Харкові виявили двох нетверезих водіїв, які пропонували патрульним хабаря

Двоє водіїв намагались відкупитися від патрульних за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

За минулу добу патрульні зафіксували два випадки пропозиції неправомірної вигоди з боку водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння.

Як розказали патрульні, обидва кермувальники погодились пройти перевірку на місці, у встановленому законом порядку, за допомогою приладу Драгер. Як результат, прилад показав 0.91 проміле та 2.03 проміле відповідно.

На момент фіксації порушення чоловіки намагались уникнути адміністративної відповідальності:один запропонував інспекторам 2700 гривень,інший — 2000 гривень, за не складання відповідних адміністративних матеріалів.

Патрульні неодноразово попереджали порушників про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак громадяни на це не реагували.

Для документування усіх фактів поліцейські викликали слідчо-оперативні групи.Патрульні відсторонили обох водіїв від керування, а щодо них склали відповідні адміністративні матеріали, які будуть передані до суду.

Агентство Телевидения Новости