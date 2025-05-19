Ще одну неповнолітню, яка підпалювала автівки військових, затримали у Харкові

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річній дівчині в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вночі 16 травня цього року в Салтівському районі Харкова горіли два автомобілі, що належать українським військовим, — транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці, причетної до підпалів. Нею виявилась учениця одного з харківських ліцеїв.

За попередніми даними, дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти.

Протягом однієї ночі дівчина за допомогою легкозаймистої суміші встигла підпалити дві автівки — «Opel Frontera» та «Toyota Tundra».

Свої дії вона зафільмувала на телефон, щоб відзвітувати «роботодавцю», однак грошову винагороду за підпали так і не отримала — правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости