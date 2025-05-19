Як та навіщо російські мотозагони «смертників» виснажують ЗСУ, – NYT

Війська рф дедалі частіше використовують мотозагони — тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, багі та скутерів.

Попри великі втрати, ця стратегія дозволяє обходити традиційні оборонні системи України й виснажує ЗСУ, повідомляє УНІАН із посиланням на The New York Times.

Окупанти використовують мотоцикли, щоб швидко перетнути заміновані ділянки та вийти на українські позиції, уникаючи при цьому масованих ударів дронів і артилерії. Атаки зазвичай відбуваються без прикриття – водії рухаються зигзагоподібно по пересіченій місцевості.

«Водії мотоциклів могли мати від п’яти до десяти хвилин, щоб штурмувати українські окопи та атакувати», – зазначив військовий експерт Павло Нарожний.

Попри численні втрати – лише за один штурм у Покровську було знищено 100 мотоциклів і 240 військових, – мотозагони продовжують діяти, кажуть військові.

Спочатку мотоатаки з’явились у квітні 2024 року як імпровізована відповідь на удари дронів. Восени стали масовими в Харківській та Донецькій областях, де бронетехніка стала майже непридатною.

Тактика стає дедалі витонченішою: застосовується РЕБ, но мотогрупи доповнюються двома пасажирами, що дозволяє продовжувати атаку навіть після знищення одного з них, російське командування вже розглядає можливість формалізації мотозагонів: мотоцикли можуть стати стандартним обладнанням військ. Це свідчить про намір інтегрувати тактику у стратегію бойових дій, кажуть фахівці.

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