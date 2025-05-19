Працювала на окупантів у захопленій Дворічній на Харківщині: жінку засуджено

За матеріалами СБУ 9 років позбавлення волі заочно отримала колаборантка, яка очолювала окупаційну владу у захопленій Дворічній на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 9 років позбавлення волі заочно засуджено ще одну колаборантку, яка під час окупації частини Харківської області добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками.

Засуджена – 51-річна депутат Дворічанської об’єднаної територіальної громади від забороненої нині парті «ОПЗЖ». До повномасштабного вторгнення рф в Україну вона займала керівні посади у Дворічанських органах місцевого самоврядування.

За даними слідства, у червні 2022 року зловмисниця з власної згоди була призначена окупантами на посаду начальника так званого «Дворічанського територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. Цю посаду вона зайняла відразу після того, як діюча Дворічанська селищна голова була заарештована окупантами за проукраїнську позицію.

На цій посаді ворожа поплічниця забезпечувала становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора.

За завданням окупантів вона проводила інвентаризацію майна українських власників, яке залишилося на захопленій території, зокрема, будівель, автозаправних станцій, торгівельної та ринкової інфраструктури. Про свою «роботу» ворожа поплічниця звітувала до незаконної адміністрації рашистів.

Крім цього, зловмисниця підбирала та погоджувала кандидатури для роботи у незаконних органах влади окупантів, організовувала виплату заробітної плати своїм підлеглим у валюті держави-агресора та виконувала інші організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.

Напередодні звільнення селища від окупантів зловмисниця втекла до росії, де поки що переховується від українського правосуддя.

Співробітники СБУ викрили злочинну діяльність зловмисниці та заочно оголосили їй підозру під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях восени 2022 року.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім цього, їй протягом ще 10 років заборонено обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.

Строк відбування нею покарання обчислюватиметься з дати її фактичного затримання.

Агентство Телевидения Новости