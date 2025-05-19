У Харкові вночі у кареті «швидкої» приймали пологи

В ніч на 18 травня в дорозі у кареті швидкої народилась дівчинка.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 1:15 на «103» надійшов виклик — у жінки розпочалися пологи.

Завдяки професійним діям бригади 1103 у складі: парамедика Олійник Віталії та ЕМТ Угалова Олександра о 2:05 народилась справжня красуня: вага 3150 г, зріст 52 см.

Мама та новонароджена почуваються добре й були доставлені до пологового відділення, – зазначають медики.

Агентство Телевидения Новости