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У Харкові вночі у кареті «швидкої» приймали пологи

У Харкові вночі у кареті «швидкої» приймали пологи

В ніч на 18 травня в дорозі у кареті швидкої народилась дівчинка.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 1:15 на «103» надійшов виклик — у жінки розпочалися пологи.

Завдяки професійним діям бригади 1103 у складі: парамедика Олійник Віталії та ЕМТ Угалова Олександра о 2:05 народилась справжня красуня: вага 3150 г, зріст 52 см.

Мама та новонароджена почуваються добре й були доставлені до пологового відділення, – зазначають медики.

Агентство Телевидения Новости

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