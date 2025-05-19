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Сучасний комп’ютерний томограф незабаром з’явиться у Харківському військовому шпиталі

Сучасний комп’ютерний томограф незабаром з’явиться у Харківському військовому шпиталі

Харківський військовий шпиталь отримає сучасний комп’ютерний томограф.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Передачу цього життєво необхідного обладнання вдалося організувати завдяки злагодженій роботі Харківської ОВА з Міністерством охорони здоров’я України», – зазначив Синєгубов.

За його словами, – «початок цього року вже ознаменувався передачею Харківському військовому шпиталю МРТ нового покоління за сприяння МОЗ і Харківської ОВА. Тепер робимо все можливе, аби пришвидшити доставку КТ.

До моменту його встановлення військові проходять обстеження у міських та обласних закладах охорони здоровʼя.

Агентство Телевидения Новости

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