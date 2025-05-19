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Вдарив жінку в обличчя та відібрав мобільний: у Харкові затримали грабіжника

Вдарив жінку в обличчя та відібрав мобільний: у Харкові затримали грабіжника

В Немишлянському районі Харкова поліцейські викрили чоловіка у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На трамвайній зупинці 50-річний чоловік дочекався, коли жінка попрощається з подругою та відійде від неї, наздогнав потерпілу, вдарив в обличчя та заволодів мобільним телефоном, смартгодинником та коштами у розмірі 50 гривень.

Повідомлення про злочин надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 близько 23:26 17 травня.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділу поліції встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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