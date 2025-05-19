На Харківщині ліквідували пожежі після обстрілу окупантів: пошкоджена сільгосптехніка

Рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені російськими ударами по селищу Старий Салтів Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС України.

Під прицілом ворожих БпЛА опинилися приватний двоповерховий будинок та цивільне підприємство. Пошкоджена сільгосптехніка та цивільні автомобілі.

Силами ДСНС, а також місцевої пожежної команди із селища Вільча, пожежі ліквідовані.

Обійшлось без жертв та постраждалих, – зазначають рятувальники.

Агентство Телевидения Новости