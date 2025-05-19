На Харківському напрямку окупанти атакують поблизу Вовчанська та Кутьківки

Оперативна інформація станом на 16:00 19.05.2025 щодо російського вторгнення.

Станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 84, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Вовчанська та Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій сьогодні не проводив.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбників здійснила 13 атак на позиції українських воїнів поблизу Ямполівки, Зеленої Долини, Торського та в бік Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Рідкодуба й Ольгівки. Три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Сіверському напрямку, в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки, противник тричі атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби відбулося чотири боєзіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск противника – 20 атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

Агентство Телевидения Новости