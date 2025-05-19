Харків’янка стала переможницею конкурсу «Mrs. Ukraine World 2025»
Психологиня Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» Юлія Савченко стала переможницею національного конкурсу краси та успіху для жінок «Mrs. Ukraine World 2025», що проходив у Києві під егідою міжнародного проєкту «Mrs. World».
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як кажуть у міськраді, Юлія активно працює в соціальній сфері, зокрема з темами гендерно зумовленого насильства, і бере участь у волонтерських ініціативах на підтримку військовослужбовців. У межах благодійної діяльності вона вже організувала три танцювальні заходи, кошти з яких були спрямовані на потреби ЗСУ.
Юлія Савченко здобула перемогу серед 12 панянок з різних міст України та отримала не лише титул «Mrs. Ukraine Ambassador 2025», а й стала переможницею Всеукраїнського національного конкурсу, здобувши титул «Mrs. Ukraine World 2025 Grand Prix».
Наступним етапом стане її участь у світовому фіналі конкурсу «Mrs. World 2026», що відбудеться у США.