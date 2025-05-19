Окупанти завдали авіаудару по селу на Куп’янщині: двоє постраждалих у лікарні

Двоє мирних мешканок постраждали внаслідок авіаатаки ворога по селу на Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 травня близько 15:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Купʼянського району.

Отримали поранення дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости