У вівторок на проспекті Героїв Харкова буде тимчасово обмежений рух транспорту

Рух транспорту на пр. Героїв Харкова, в районі перехрестя з вул. Військовою, буде обмежений з 8:00 20 травня до 20:00 23 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП «Харківські теплові мережі» ремонтних робіт в районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху, зазначають комунальники.

Також буде припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до майдану Конституції. У зв’язку з цим трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

№5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус за таким маршрутом: ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів). Графік руху автобусу: 20 травня – з 8:00 до 19:00, 21 та 22 травня – з 7:00 до 19:00.

Агентство Телевидения Новости