На Харківщині за добу внаслідок обстрілів постраждало двоє людей: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілів у селі Старовірівка постраждали 73-річна і 45-річна жінки.

Ворог поцілив БпЛА по Київському району Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 7 КАБ;▪️ 18 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 1 БпЛА «Молнія»▪️ 1 FPV-дрон

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.

Упродовж минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

Агентство Телевидения Новости