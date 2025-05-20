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На Харківщині загинули двоє прикордонників із Золочівської громади

На Харківщині загинули двоє прикордонників із Золочівської громади

18 травня під час виконання бойового завдання по захисту кордонів Золочівщини загинули майстер-сержант ДПСУ Володимир Лебединець та його побратим майстер-сержант ДПСУ Артеменко Роман.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Володимир Лебединець народився 9 червня 1982 року в Золочеві, закінчив школу № 2, Одноробівське професійно-технічне училище. З 2000 року підписав контракт. У воїна залишилися дружина, двоє неповнолітніх дітей, мати та брат.

Роман Артеменко народився 25 листопада 1981 року в Золочеві, закінчив школу № 2, навчався в Харківському інституті фізичної культури, працював в Золочівській ДЮСШ керівником туристичного гуртка, тренував дітей.

«З 1999 року служив в ДПС України, а зараз вже його син Євген став на захист рідної землі, бо з дитинства батько був прикладом для наслідування», – розповіли в селищній раді.

У Романа залишилась мати, дружина, троє синів і донька.

Агентство Телевидения Новости

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