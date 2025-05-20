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Чотири нагороди вибороли українські дзюдоїсти на змаганнях в Іспанії

Чотири нагороди вибороли українські дзюдоїсти на змаганнях в Іспанії

Чотири нагороди здобули дзюдоїсти збірної України за підсумками турніру La Nucia European Open 2025 в іспанському Бенідормі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Участь у змаганнях взяли понад 430 спортсменів з 41 країни світу, зокрема 9 українців. Це був завершальний турнір такого рівня напередодні чемпіонату світу з дзюдо 2025, що відбудеться 13–20 червня в Будапешті (Угорщина).

Збірна України взяла 4 медалі (2–0–2) на змаганнях з дзюдо в Бенідормі:

Золото: Микита Голобородько (до 66 кг) Золото: Євгеній Балєвський (понад 100 кг) Бронза: Богдан Ядов (до 66 кг) Бронза: Анна Казакова (до 78 кг)

Агентство Телевидения Новости

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