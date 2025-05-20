Майже три години гасили вночі пожежу на станції техобслуговування у Харкові

У Харкові ліквідовано пожежу на станції техобслуговування.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

19 травня о 23:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на станції технічного обслуговування у Шевченківському районі Харкова. Її площа склала близько 400 м кв.

На місце виклику негайно вирушили 9 оперативних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. По прибуттю встановлено, що горить другий поверх двоповерхової будівлі, є загроза вантажним автомобілям. Завдяки оперативним діям вогнеборців було врятовано 4 вантажівки.

О 00:09 пожежа була локалізована, о 2:46 — ліквідовано.

Постраждалих немає. Працювали 52 рятувальники та 9 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости