Автомат та 90 патронів до нього вилучили правоохоронці в будинку чоловіка на Харківщині
На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє поліція Харківської області. В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні місцевого мешканця міста Ізюм поліцейські Ізюмського районного управління поліції виявили та вилучили автомат Калашникова та дев’яносто патронів до нього.
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зловмисник пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов наприкінці вересня 2022 року на колишніх позиціях військових рф у лісі поблизу міста Ізюм.Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
У поліції нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.