Пенсіонерка на Харківщині наступила на міну «Пелюстка»: постраждала у лікарні
На Харківщині 62-річна жінка травмувалася, наступивши на вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
20 травня у селі Лукашове Чугуївського району, рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет, ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка».
Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки.
«Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – наголошують у ДСНС.