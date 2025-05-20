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Фермер з Харківщини отримав підозру: працював на ворога під час окупації

Фермер з Харківщини отримав підозру: працював на ворога під час окупації

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як розказали в СБУ, зловмисником виявився 59-річний мешканець Куп’янського району, який до війни був успішним українським фермером і займався вирощуванням зернових та олійних культур.

Задокументовано, що у червні 2022 року колаборант добровільно обійняв посаду «помічника начальника Шевченківського територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. За дорученням російських загарбників він виконував свої протиправні обов’язки на території селища Борівське та села Волоська Балаклія.

У псевдоустанові ворожий поплічник забезпечував становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора.

Він здійснював контроль за дотриманням комендантської години у захоплених селах, розповсюджував серед місцевого населення ворожу пропагандистську пресу, брав участь у нарадах керівництва окупаційної адміністрації.

Ще одним завданням колаборанта, яке йому ставили рашисти, була видача матеріальної допомоги від держави-агресора, щоб створювати уяву нібито турботливого ставлення окупантів до місцевого населення.

Окрім цього, він вживав заходи до впровадження у місцевій гімназії стандартів освіти рф.

Напередодні деокупації ворожий поплічник втік на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення місця його перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости

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