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Харківські захисники евакуювали пораненого побратима роботом за 12 км

Харківські захисники евакуювали пораненого побратима роботом за 12 км

13-та бригада НГУ «Хартія» провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі.

Про це повідомили в 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Хартієць, який потребував медичної допомоги, був завантажений на наземний роботизований комплекс та успішно доставлений до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів.

Спільна операція підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки відбулася в смузі відповідальності «Хартії» на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 кілометрів.

Наприкінці 2024-го «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію – без участі людей, використовуючи виключно наземні роботизовані комплекси та безпілотники.

Агентство Телевидения Новости

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