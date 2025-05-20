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Росіяни обстріляли з артилерії Куп’янськ: постраждали три жінки
20 травня, близько 12:00, російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Купʼянськ Харківської області.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес.
У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).