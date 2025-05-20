У Харкові чоловік погрожував підірвати боєприпас

19 травня до поліції Харкова надійшов виклик, що невідомий, перебуваючи у громадському місці, погрожує застосуванням предмета, схожого на боєприпас.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські затримали 22-річного молодика та встановила, що граната, якою він погрожував, не є військовим боєприпасом.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости