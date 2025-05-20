На Харківському напрямку окупанти атакують біля Строївки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 травня. Триває 1182 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку українські захисники відбили атаку агресора у бік Строївки.

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське. Шість боєзіткнень на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости