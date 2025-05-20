Медики Харківщини реанімували 32-річного чоловіка після клінічної смерті

19 травня о 13:03 на номер 103 надійшов екстрений виклик: у 32-річного жителя Харківського району раптово стався анафілактичний шок, що призвів до клінічної смерті.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада ЕМД №507 у складі парамедика Кирила Шевченка та ЕМТ Віталія Бойка прибула на місце та розпочали реанімаційні заходи. Медикам вдалося повернути чоловіка до життя.

Серцево-легенева діяльність була відновлена, пацієнта госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости