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Медики Харківщини реанімували 32-річного чоловіка після клінічної смерті

Медики Харківщини реанімували 32-річного чоловіка після клінічної смерті

19 травня о 13:03 на номер 103 надійшов екстрений виклик: у 32-річного жителя Харківського району раптово стався анафілактичний шок, що призвів до клінічної смерті.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада ЕМД №507 у складі парамедика Кирила Шевченка та ЕМТ Віталія Бойка прибула на місце та розпочали реанімаційні заходи. Медикам вдалося повернути чоловіка до життя.

Серцево-легенева діяльність була відновлена, пацієнта госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости

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