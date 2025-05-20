У харківському екопарку біла тигриця відмовилася від малюків: тигренят всиновила собака

У екопарку у Харкові сталася незвична подія – новонароджених білих тигренят, від яких відмовилася біологічна мати, взяла під опіку собака на ім’я Чілі. Тварина прийняла малюків як рідних: зігріває та захищає.

Про це повідомили в «Фельдман Екопарк».

«Вона прийняла тигренят як рідних: обережно вилизує, зігріває своїм теплом, не відходить ні на крок, захищає та піклується, ніби все життя була їхньою матусею. А малюки – тягнуться до неї, горнуться, довірливо засинають біля її лап і теж прийняли її як свою», – розповіли в екопарку.

Така глибока прихильність між хижими кошенятами й собакою стала несподіванкою. У парку назвали цей випадок «диво турботи», яке вкотре доводить: материнство не завжди визначається кровним зв’язком.

Агентство Телевидения Новости