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Через обстріли з Куп’янська евакуювали лікарню

Через обстріли з Куп’янська евакуювали лікарню

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини, зокрема Куп’янськ і безпосередньо Харків. Через постійну загрозу в регіоні триває евакуація.

Про ситуацію на Харківщині розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Населені пункти області, в тому числі й Харків, залишаються під прицілом ворога. Сьогодні вдень у Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння ворожого БпЛА в лісосмугу, поруч із будинком.

Куп’янський напрямок – традиційно найважчий в області. Сьогодні близько 12:00 внаслідок артобстрілу в Куп’янську дістала поранення 55-річна жінка, ще у двох цивільних жінок – гостра реакція на стрес.

«Постійно закликаємо місцевих жителів погоджуватися на евакуацію. Оскільки в Куп’янську вони – постійно в небезпеці. Нещодавно прийняли рішення про евакуацію Куп’янської лікарні в інший населений пункт, ближче до центру області. Не можемо ризикувати життями медиків, які працюють у надскладних умовах, під постійними обстрілами», – повідомив Синєгубов.

Загалом на Куп’янському напрямку ще підлягає евакуації понад 5 тисяч людей, із них на лівобережжі залишається 758 жителів.

Агентство Телевидения Новости

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